Harvard, solo 3 italiani ammessi: come funziona l'ammissione

I requisiti per l'ammissione



Per essere ammessi all'Università di Harvard occorre, prima di tutto, avere un ottimo profilo scolastico e voti molto alti. È necessaria anche una perfetta conoscenza della lingua inglese e ottenere anche buoni risultati nei test standardizzati SAT (Scholastic Assessment Test, che consiste in un esame in inglese di lettura critica, scrittura e matematica) e ACT (American College Testing, un test di inglese, matematica, lettura, ragionamento scientifico e scrittura): esami che valutano le competenze degli studenti in determinate materie. Tra i requisiti importanti per l'ammissione all'ateneo del Massachusetts ci sono anche le attività extracurriculari, come il volontariato e lo sport.