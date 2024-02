Gentiloni all'Università di Harvard dopo incontri con Yellen e Powell

Il titolo della conferenza è significativo delle sfide aperte: “2024: Un continente al bivio”. Con l’accento su quello che viene definito come un “momento decisivo per le relazioni transatlantiche”

Paolo Gentiloni è stato in missione a Washington, negli Stati Uniti, per discutere del sostegno all’Ucraina e dello stato dell’economia per Paolo Gentiloni. Ha incontrato sia la Segretaria al Tesoro, Janet Yellen, sia il Chairman della Federal Reserve, Jerome Powell. Invece, oggi il Commissario europeo per l’Economia sarà a Boston per un intervento alla Harvard University, in apertura della Harvard European Conference, organizzata presso la Harvard Kennedy School e giunta alla decima edizione.