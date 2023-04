4/7 ©Ansa

"Siamo a fine aprile del 2023, come è noto il Pnrr deve completare tutti gli interventi in via definitiva a giugno del 2026. Sono poco più di tre anni, mi sembra un tempo ragionevole sul quale, visto che oggi siamo impegnati in fase di rimodulazione, è opportuno fare una attenta analisi e verifica per capire, non chi penalizzare e chi premiare, ma per capire quali settori e quali situazioni sono in grado di spendere queste risorse entro giugno 2026 con assoluta certezza”, sono le parole del ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto