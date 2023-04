7/8 ©IPA/Fotogramma

Invece Save the Children esprime "preoccupazione per le difficoltà nel raggiungere l'obiettivo di giugno sugli asili nido del Pnrr", annunciate da Fitto. "Il mancato raggiungimento di questo importante obiettivo del Pnrr - dice Raffaela Milano, direttrice Programma Italia-Ee di Save the Children Italia - è un campanello d'allarme di assoluta priorità per il nostro Paese, dove l'offerta di asili nido pubblici e di servizi per la prima infanzia è una delle più basse dell'Unione Europea”