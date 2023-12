Ecofin, Patto di Stabilità. Gentiloni: "Fiducia per accordo a breve"

Si continua a lavorare sulla revisione della governance economica europea. La cena di ieri, convocata per cercare un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità, si è conclusa in piena notte senza un'intesa ma emerge che ci sono stati passi avanti. Il commissario europeo all'Economia: “Missione non ancora compiuta”. Le Maire: “Progressi, intesa a fine anno”. Ipotesi Ecofin straordinario per completare il lavoro nella settimana dal 18 dicembre. Testo comune Italia-Francia-Germania-Spagna su deficit ascolta articolo

La revisione della governance economica europea prosegue anche oggi nell'esame dell'Ecofin. I lavori della cena pre-Ecofin, convocata per cercare un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità, si sono conclusi in piena notte senza un'intesa ma fonti diplomatiche a conoscenza del negoziato parlano di un "buon progresso" registrato e riferiscono del bisogno di ulteriori consultazioni politiche e legali. La presidenza spagnola di turno dell'Ue valuterà ora su come procedere e sull'idea di un possibile nuovo Ecofin straordinario (potrebbe essere dopo il Consiglio europeo, quindi nella settimana dal 18 dicembre). Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire dopo la cena conclusa poco prima delle 4 del mattino ha detto: "Abbiamo compiuto progressi essenziali sulla riforma delle regole di bilancio europee, in particolare grazie alla Presidenza spagnola. Un accordo in seno al Consiglio dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno. Questo accordo fisserà regole coerenti e riconoscerà l'importanza degli investimenti e delle riforme. Continuiamo" (PERCHÈ LA RIFORMA È IMPORTANTE PER L'ITALIA). "Abbiamo lavorato per otto ore in maniera costruttiva e in un'atmosferma amichevole. Abbiamo fatto dei progressi importanti questa notte verso un accordo", ha concluso Le Maire. "Abbiamo lavorato bene con i partner essenziali, come l'Italia. E abbiamo lavorato molto bene con la Germania con cui siamo a un accordo ormai al 95%".

Gentiloni: progressi ma missione non ancora compiuta Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin ha detto: "Penso che abbiamo avuto una discussione positiva, con progressi sostanziali. Lo sforzo era di trovare il giusto equilibrio tra crescita e stabilità. Ovviamente con le salvaguardie e la necessità di trovare spazio per gli investimenti e la crescita. Credo che abbiamo fatto molti progressi ma la missione non è ancora compiuta. Serve quindi ulteriore lavoro nei prossimi giorni ma sono abbastanza ottimista che nei prossimi giorni possa essere raggiunto l'accordo". Gentiloni si è detto "fiducioso che si possa raggiungere un accordo" sulla riforma del Patto di stabilità e crescita "entro l'anno". Ma non esclude possa servire un'ultima riunione "come momento finale per l'intesa", però "non è detto sia necessario". Le consultazioni nella notte sono state interrotte "perché erano le 3 del mattino e servivano anche dei pareri legali" necessari per un documento legislativo di questa portata, ha spiegato sull'esito negativo della cena dell'Ecofin sulla riforma. Gentiloni ha infine detto che "oggi nella riunione dell'Ecofin verrà approvati la revisione di 13 Pnrr tra cui quello italiano e questo naturalmente sarà una spinta per continuare a lavorare e accelerare l'attuazione dei piani di ripresa e che sono parte di questa importante necessità di rafforzare gli investimenti". Spagna, se necessario Ecofin straordinario per Patto Sulla riforma del Patto di stabilità e crescita "abbiamo compiuto progressi molto significativi, c'eravamo quasi ma non è stato possibile concludere. Nei prossimi giorni continueremo tutte le consultazioni pendenti o di natura tecnica e politica anche legale e se necessario convocheremmo anche una riunione straordinaria dell'Ecofin per poter chiudere un accordo politico entro la fine dell'anno", ha dichiarato la ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin. Anche il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parla di "progressi sostanziali, direi che siamo vicini all'accordo".

Patto Stabilità, testo comune Italia-Francia-Germania-Spagna su deficit Nel negoziato sulla riforma del Patto di stabilità "i negoziati si sono concentrati principalmente sugli aggiustamenti minimi chiesti quando uno Stato membro è in procedura per disavanzo eccessivo e sulla loro modulazione in base a investimenti e a riforme. Sul tavolo c'è un compromesso preparato da Francia, Germania, Italia e presidenza spagnola. Gli Stati si impegnano a esaminarlo in modo costruttivo. Terrà conto dell'impatto dell'aumento dei tassi di interesse nel periodo 2025-2027 e fornirà il margine di manovra necessario per continuare a investire e intraprendere riforme strutturali", si apprende da fonti diplomatiche. Il piano Tra i punti chiave del vertice c'è il progetto di un nuovo Patto di stabilità e crescita, dopo oltre 25 anni, per restituire agli Stati piena scelta sulle politiche fiscali disegnando piani di spesa nel medio periodo, purché garantiscano un rientro del debito e del deficit. L'ambizione iniziale era quella di semplificare le regole, ma accanto all'unico parametro dei piani di spesa si sono via via aggiunte "salvaguardie" e la riforma si è complicata.