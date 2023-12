Eurogruppo, ore decisive per Patto stabilità. Gentiloni: intesa al 51%

A Bruxelles si è tenuta la riunione dell’Eurogruppo, mentre venerdì 8 dicembre è previsto l’incontro del Consiglio Ecofin. In mezzo c’è una cena a oltranza in cui i ministri delle Finanze della zona euro e dell'Ue, dopo mesi e mesi di negoziati, sono chiamati al confronto finale sulla revisione della governance economica. Intanto, dall’Eurogruppo è emerso che l'Europa ha fiducia che la ratifica italiana della riforma del Meccanismo europeo di stabilità si farà la prossima settimana ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia



Sono ore decisive per il Patto di stabilità. A Bruxelles oggi, 7 dicembre, si è tenuta la riunione dell’Eurogruppo mentre domani, 8 dicembre, è previsto l’incontro del Consiglio Ecofin. In mezzo c’è una cena a oltranza in cui i ministri delle Finanze della zona euro e dell'Ue, dopo mesi e mesi di negoziati, sono chiamati al confronto finale sulla revisione della governance economica. Intanto, dall’Eurogruppo è emerso che l'Europa ha fiducia che la ratifica italiana della riforma del Meccanismo europeo di stabilità si farà la prossima settimana.

Gentiloni stima chance di intesa al “51%” Con la riforma del Patto "abbiamo bisogno di stabilità e anche di garanzie per garantire che ci sia una riduzione del debito, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di spazio per gli investimenti e la crescita: questi due aspetti sono stati tenuti insieme nella proposta della Commissione e dovrebbero rimanere insieme anche nell'accordo", ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. Con le nuove regole "dovremmo evitare il rischio di complicazioni eccessive", ha aggiunto. E riguardo alle chance di intesa per venerdì mattina, Gentiloni ha detto di stimarle al “51%”. "In un contesto che rimane altamente incerto, sono essenziali un forte coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un policy mix coerente", ha spiegato il commissario europeo all'Economia nella conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo . vedi anche Ue, Dombrovskis: “Sulla riforma del Patto divergenze superabili'

Europa fiduciosa su ratifica italiana del Mes Nella conferenza ha parlato anche Pierre Gramegna, direttore del Mes. "Abbiamo ricevuto indicazioni dal ministro italiano Giancarlo Giorgetti che il processo di ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità sarà discusso dal Parlamento la prossima settimana", ha detto. Durante l'Eurogruppo "molti hanno espresso la speranza che questa settimana sarà un successo per questa ratifica. Il backstop comune è importante per tutti i Paesi dell'area euro", ha aggiunto. L’Europa, quindi, si attende una fumata bianca dall'Italia sul controverso e politicamente delicato tema dell'ex fondo “Salva Stati”. vedi anche Cosa è il Mes, com'è nato e come funziona il fondo salva-Stati

La cena Dopo la conferenza è iniziata la cena dei ministri dell'Ecofin per discutere della riforma del Patto di stabilità. Una cena cominciata poco dopo le 19.30 e con durata aperta, a oltranza quindi. "Abbiamo avvertito i ministri che la notte sarà lunga e il nostro obiettivo è che si raggiunga un accordo politico in questa riunione", ha detto la vicepremier spagnola Nadia Calvino, alla presidenza di turno dell'Ue. La previsione è di un braccio di ferro serrato e dall'esito per nulla scontato. Tanto che il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni, come detto, gli dà appena un "51%" di possibilità di successo. "Tutti stanno venendo a questo meeting con una attitudine positiva e costruttiva e l'Italia non è un'eccezione", ha però detto un diplomatico Ue rispetto all'ipotesi che Roma ponga il veto su alcuni punti, a tutela degli investimenti e contro un'austerity inapplicabile. "Ci sono ancora delle differenze tra gli Stati membri sulle regole fiscali, ma se tutti approcciano questo processo in maniera costruttiva penso che siano superabili", ha commentato il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. vedi anche Riforma del patto di stabilità, i tre elementi da considerare