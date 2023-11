La Manovra dell'Italia è giudicata "non pienamente in linea" rispetto alle raccomandazioni Ue e l’invito al nostro Paese è di "tenersi pronto" ad adottare le misure necessarie. Ma Bruxelles ha distribuito le pagelle alle Leggi di bilancio per il 2024 messe a punto da tutti i 20 Paesi dell'Eurozona. Ci sono sette promossi, nove rimandati a ulteriori valutazioni l'anno prossimo, quattro bocciati. Se ne è parlato nella puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 il 21 novembre