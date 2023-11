Manovra 2024, atteso per oggi il parere della Commissione Ue

L’esecutivo comunitario esprimerà un giudizio basato sull'aderenza della Manovra del governo Meloni alle raccomandazioni di maggio. Un passaggio chiave per l'esecutivo, mentre si appresta a entrare nel vivo l'iter al Senato, con la scadenza del termine per gli emendamenti

È atteso per oggi il parere della Commissione europea sul Documento programmatico di bilancio dell’Italia per il 2024, basato sull'aderenza della Manovra del governo Meloni alle raccomandazioni di maggio. Un passaggio chiave per l'esecutivo, mentre si appresta a entrare nel vivo l'iter al Senato, con la scadenza del termine per gli emendamenti. Ma quello di oggi sarà solo un primo “voto”, il giudizio definitivo sulla Legge di Bilancio sarà poi aggiornato in primavera.

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore , nel parere della Commissione europea non dovrebbero esserci grandi sorprese a livello di numeri in quanto nelle previsioni diffuse dall’esecutivo comunitario il 15 novembre il miglioramento del saldo strutturale dell’Italia era già visto all’1%, quindi oltre lo 0,7% del Pil richiesto. Nelle raccomandazioni di maggio, però, si parlava anche di attuazione del Pnrr, fondi europei, legge delega sulla riforma fiscale e calo delle imposte sul lavoro.

Cos’è il Documento programmatico di bilancio

Come spiega il Mef, ogni anno entro il 15 ottobre gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea e all'Eurogruppo un progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Il documento riporta le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie del governo, l'aggiornamento sullo stato di avanzamento del Programma nazionale di riforma - con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea - e la Manovra di finanza pubblica per il 2024 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del Pil). In particolare, il Dpb contiene:

le previsioni macroeconomiche, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;

l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, ripartito per i rispettivi sottosettori

le proiezioni delle principali voci di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche a politiche invariate

gli obiettivi di entrata e di spesa per le principali componenti del conto economico delle amministrazioni pubbliche

la descrizione e la quantificazione delle misure inserite nella manovra di bilancio

il livello del debito pubblico e le informazioni relative ai fattori che ne determinano l'evoluzione

informazioni pertinenti la spesa delle amministrazioni pubbliche relativa a istruzione, sanità e politiche attive per l'impiego