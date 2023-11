Manovra, solo ritocchi in Parlamento: nodo pensioni

Cento milioni. Sono pochi i soldi a disposizione per gli aggiustamenti alla manovra che si appresta a entrare nel vivo della discussione parlamentare. Una legge di Bilancio che il governo ha voluto blindare, chiedendo alla maggioranza di non sommergerla di proposte di modifica, e che, quindi, subirà solo ritocchi.

I camici bianchi sono pronti allo sciopero contro una misura che riguarda anche maestri di asilo ed elementari, personale di Comuni e Regioni, ufficiali giudiziari e altri impiegati pubblici. Il taglio all’assegno Inps arriverebbe fino a un quarto rispetto alle cifre attuali per chi ha iniziato a lavorare a metà Anni ’80 e lascerà il posto già dal 2024. Escluso che questo intervento, che farebbe risparmiare 21,4 miliardi in vent’anni, venga cancellato, ma si potrebbe rinviare la sforbiciata di qualche anno o mantenerla solo per chi anticiperà l’uscita dal lavoro.

Le possibili correzioni, comunque, potrebbero riguardare molti italiani, a partire dalla stretta sulle pensioni di oltre 700mila impiegati pubblici. Dall’Esecutivo sono arrivati numerosi indizi per allentare la cinghia . Ultimo, in ordine di tempo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha confermato che si sta cercando di dare una "risposta", soprattutto ai medici.

Niente proroga del Superbonus per i condomini

Sembra sfumare, invece, l’ipotesi di allungare fino a giugno il Superbonus al 110 per cento per i condomini: costerebbe due miliardi e il titolare del Tesoro non si stanca di dire che l’agevolazione è una pericolosa zavorra.

Revisione per la tassa sugli affitti brevi

Più probabile che si metta mano agli affitti brevi: la tassa (la cedolare secca) passerebbe dal 21 al 26 per cento solo per chi dà in locazione due o più appartamenti. Spiragli, infine, per una riedizione del bonus psicologico: fino a 600 euro per chi ha redditi bassi che sparirebbero senza una proroga.