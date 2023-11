Sciopero dei medici, Schillaci a Sky TG24: "Disponibili a un incontro"

Ospite della trasmissione "Start" il ministro della Salute tende la mano agli operatori sanitari pronti alla mobilitazione il 5 dicembre: "Sulle pensioni c'è la volontà di rivedere la norma, stiamo trovando una soluzione", ha detto. "Nella legge di Bilancio ci sono importanti segnali per medici e cittadini. Il fulcro della Manovra è la questione delle liste d'attesa", ha aggiunto ascolta articolo

"Abbiamo sempre dialogato con i sindacati medici e continueremo a farlo. Io stesso sono un medico e credo di conoscere bene i problemi della sanità pubblica: nella legge di Bilancio ci sono segnali importanti per medici e cittadini". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci alla trasmissione Start su Sky TG24, a proposito dello sciopero dei medici previsto per il 5 dicembre. "Siamo disponibili a trovare delle soluzioni condivise" con la categoria, ha aggiunto il ministro.

"Sulle pensioni vogliamo rivedere la norma" Sulla questione delle pensioni dei medici, Schillaci spiega di essersi "sentito quasi quotidianamente con il ministro Calderone (Lavoro e Politiche sociali, ndr) e quindi c'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma, che non riguarda solo i medici ma anche altri dipendenti del settore pubblico. Il governo sta lavorando per trovare una soluzione".

"Finirla con i gettonisti, rendere più appetibile il Ssn" "Credo che bisogna assolutamente finirla con i gettonisti. Come si fa? Intanto serve rendere più appetibile il posto nel Servizio sanitario nazionale. Abbiamo intenzione di superare il tetto di spesa, ma molte Regioni questo tetto non lo hanno ancora superato: quindi se vogliono possono assumere altri medici", ha detto il ministro della Salute. "Vogliamo che il Sistema sanitario nazionale torni a essere punto di riferimento per chi si laurea in Medicina, rendendo il Sistema sanitario nazionale più attrattivo non solo economicamente", ha sottolineato. approfondimento Manovra, taglio alle pensioni di medici e insegnanti: le simulazioni

"Liste di attesa sono il fulcro della Manovra" "Le liste di attesa sono il problema maggiore per i cittadini per quanto riguarda la sanità pubblica. Ora medici e infermieri, su base volontaria, possono lavorare di più: verranno pagati meglio, quasi il doppio di adesso. La questione delle liste di attesa è il fulcro della Manovra", ha detto Schillaci.

"La stragrande maggioranza delle cause contro gli operatori sanitari si risolve nel 97% dei casi. Ma il medico, per paura delle conseguenze, chiede magari esami inutili. E le liste d'attesa, appunto, sono piene di esami inutili e non urgenti, ma dovuti alla medicina difensiva", ha detto il ministro. "Bisogna razionalizzare e ottimizzare" tale richiesta di esami "in modo tale che i pazienti facciano effettivamente quelli di cui hanno bisogno", ha spiegato.

"La Manovra rafforza la medicina del territorio" "Il Covid ha dimostrato quanto fosse fragile la medicina territoriale. In questa legge di Bilancio ci sono per la prima volta fondi per le assunzioni del personale sanitario all'interno delle case di comunità. Ritengo che il vero passo per cambiare il Sistema sanitario nazionale sia rafforzare la medicina del territorio, decongestionando così i Pronto soccorso", ha concluso Schillaci. approfondimento Emergenza medici di base, circa 2 milioni di italiani senza dottore