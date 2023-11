Medici in sciopero contro il taglio delle pensioni il 5 dicembre

I motivi della protesta

I medici lamentano il peso della misura di taglio dell'assegno previdenziale compreso tra il 5% e il 25% all'anno. "Una stangata che colpisce circa 50.000 dipendenti. E non ci tranquillizzano le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni da esponenti del Governo in merito a possibili modifiche parziali del provvedimento ma non alla sua completa eliminazione", protestano i sindacati che dichiarano anche di non avere più notizie dei lavori della Commissione del Ministro Nordio sulla depenalizzazione dell'atto medico. "Le misure contenute nella legge di bilancio in discussione al Senato - affermano Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed - non sono in grado né di risollevare il Servizio sanitario nazionale dalla grave crisi in cui si trova né di soddisfare le richieste della categoria che rappresentiamo".