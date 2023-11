Manovra, su taglio pensioni ipotesi maxiemendamento "salva medici"

Il sottosegretario al Lavoro e politiche sociali Claudio Durigon ha spiegato che la norma sul ricalcolo dei futuri assegni "spinge i medici ad andare in pensione subito". Secondo la relazione tecnica della Legge di Bilancio i risparmi che ne deriverebbero si aggirano intorno ai 7 milioni di euro con una platea di personale sanitario coinvolto e in uscita il prossimo anno di meno di 4mila persone. Fnomceo: "Apertura positiva. In assenza di risposte, lo sciopero è giusto e inevitabile"