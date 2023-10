Manovra, il testo è arrivato in Senato: ecco le ultime novità

La Legge di Bilancio è approdata a Palazzo Madama, dopo l’autorizzazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il governo ha chiesto ai deputati e ai senatori della maggioranza di non presentare emendamenti, per accelerare l’iter e permettere una più veloce approvazione. I temi toccati nel testo sono tantissimi e dentro ci sono anche provvedimenti per il Giubileo del 2025 a Roma, il canone Rai, il bonus sociale e il Ponte di Messina