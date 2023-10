Manovra 2024, quali bonus restano e quali saltano? Cosa sappiamo

Sono diversi i contributi che sono destinati a cambiare o a scomparire nel corso del prossimo anno: secondo le bozze dell’attuale Legge di Bilancio, il cui testo è stato trasmesso ieri al Parlamento, App18, il bonus acqua e il bonus case green sono destinati a non essere ulteriormente prorogati, mentre seguiranno il décalage già concordato le agevolazioni relative a mobili e il Superbonus. Per le scuole previsto un aiuto per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici