Tredicesime, cosa cambia con la Manovra e il taglio del cuneo fiscale

La Legge di Bilancio è ancora in via di definizione: sono trascorsi più di 10 giorni dall'approvazione in Consiglio dei ministri e si attende il testo definitivo, successivo all’esame parlamentare. Secondo le indiscrezioni, peraltro rimaste uguali in tutte le bozze circolate, l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti di 6 o 7 punti in base al reddito verrà riconosciuto "senza effetti sul rateo di tredicesima"