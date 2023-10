Sondaggio, Manovra: per italiani bene misure su stipendi e pensioni

Secondo un sondaggio realizzato da Quorum/YouTrend per Sky TG24, gli interventi più apprezzati fra quelli previsti nella Legge di Bilancio sono il taglio del cuneo fiscale fino ai 35mila euro e l’innalzamento delle pensioni minime. Il 38% mette in fondo alla classifica il finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina, che è anche considerata la misura più “di destra”. Per gli intervistati, il settore su cui si dovrebbe investire di più è la sanità, mentre le grandi opere sono l’ambito più sacrificabile