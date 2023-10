Sanità, 3 mld in Manovra. Quanto spende l’Italia in rapporto al Pil?

Inizia a prendere forma la Manovra 2024. Nel testo approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre sono stati stanziati tre miliardi di euro aggiuntivi sul fronte sanità , che verranno utilizzati soprattutto per aumentare gli stipendi di medici e infermieri: il ministro della Salute Orazio Schillaci ha spiegato che con questo aumento le buste paga dovrebbe essere di mille euro più pesanti di adesso. In misura minore, tra le altre cose, circa 600 milioni di euro saranno impiegati anche per diminuire le liste d’attesa. Anche di questo si è parlato nella puntata del 17 ottobre di Numeri, programma di approfondimento di Sky TG24.

Il rapporto tra spesa per la sanità e il Pil resta tra i più bassi

La premier Giorgia Meloni ha voluto smentire la narrativa secondo cui il suo governo avrebbe tagliato i fondi a disposizione della sanità, portandoli anzi a livelli più alti: quasi 136 miliardi di euro con quella che diventerà la Manovra 2024. In molti però hanno fatto notare come in realtà l'aumento sia solo in termini assoluti e il rapporto tra Pil e spesa per la sanità sarà in realtà più basso di adesso. Va sottolineato come l’Italia sia già messa peggio di altri Paesi su questo fronte. Su dati OCSE, nel 2022 il rapporto era al 6,8%. In Germania si arrivava al 10,9%; in Francia al 10,1%; nel Regno Unito al 9,3%. Più vicina la Spagna, al 7,4%.