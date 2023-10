Manovra 2024, Salvini: "Ponte sullo Stretto nella Legge di Bilancio"

Economia

Diversi i provvedimenti dentro ai Dl Asset Investimenti e Giustizia. Si va dalle misure per agevolare gli investimenti esteri in Italia a quelle per combattere il proliferare del granchio blu. Si prevede poi lo stanziamento di nuovi fondi ai Comuni più piccoli e crediti d'imposta per le imprese che portano avanti progetti di ricerca e sviluppo nel settore dei semiconduttori. Presenti anche le norme sul processo penale, quelle sugli incendi e sul Covid

TAXI – Città metropolitane, capoluoghi e comuni con aeroporti internazionali possono bandire il concorso straordinario - sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti - aperto a nuovi operatori, con una procedura più celere, certa e semplificata. Esclusa l'ipotesi di cumulabilità delle licenze definitive. Semplificazioni e accelerazioni in arrivo per le procedure inerenti le licenze temporanee, prorogabili per 24 mesi. Per l'acquisto dei taxi è previsto il raddoppio dell'ecobonus, anche per Ncc. Sburocratizzato lo strumento della doppia guida