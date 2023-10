Manovra, taglio alle pensioni di medici e insegnanti: le simulazioni

Il ricalcolo abolisce il vantaggio goduto da queste categorie sul rendimento della quota retributiva della pensione. Oggi in sostanza a un medico che va in pensione è garantita una pensione di almeno il 23 per cento dell'ultima busta paga, a cui si aggiungono tutti i contributi versati nella propria carriera. Basta aver lavorato anche solo un giorno prima del 31 dicembre 1992. Per i dipendenti privati invece questo vantaggio scende ad appena il 2 per cento.

I medici minacciano lo sciopero

La modifica è stata tuttavia aspramente criticata dai sindacati, in primis la Cgil che per prima ha acceso un faro su questa modifica. Due sigle sindacali dei medici ospedalieri, Anaao Assomed e Cimo-Fesmed, hanno annunciato uno sciopero generale nel caso in cui la norma non venga modificata. Il rischio - secondo i sindacati - è che migliaia di medici decidano di anticipare la pensione entro la fine del 2023, per evitare il ricalcolo lasciando sguarniti gli ospedali.



I tagli secondo la Cgil e diversi esperti indipendenti sentiti da Sky TG24 possono raggiungere anche il 20 per cento dell'assegno previsto. Per un dipendente che guadagna 30mila euro lordi il ricalcolo sarebbe di 500 euro in meno al mese, per chi guadagna 50mila euro si arriva a 850. Questi conti riguardano coloro che hanno iniziato a lavorare nel 1992.