La segretaria del Pd Elly Schlein in un'intervista al Corriere della Sera annuncia una contromanovra a breve su sanità, scuola, lavoro e misure per la crescita. Poi parla della riforma del premierato: "La destra ha sempre sognato di scardinare lacci e lacciuoli della Costituzione per andare verso il modello del capo solo al comando. Nella storia d'Italia è già accaduto e non è andata bene". Sulla possibilità di una propria candidatura alle Europee Shlein confessa: "Non abbiamo ancora iniziato a lavorare sulle liste".

Cambiamo la legge elettorale

"Io ho già detto che Meloni vuole comandare e non governare e lei ha risposto che in realtà vuole dare solo più potere ai cittadini” dichiara Elly Schlein . “Ricordo che nell’unico incontro in cui ci hanno convocato tra le proposte che abbiamo portato a quel tavolo c’era la riforma della legge elettorale per far scegliere ai cittadini i loro rappresentanti. Ma di questo Meloni non parla mai”. Poi aggiunge: “Certo, lei è saldamente al comando di un partito personale e con le liste bloccate decide chi va in Parlamento. E allora non sia ipocrita: se vuole far contare di più il voto dei cittadini cambiamo la legge elettorale invece di avanzare una proposta di riforma costituzionale che non esiste in nessun altro Paese e scardina l’equilibrio tra i poteri dello Stato”.