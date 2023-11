Pd, Schlein riporta il partito in piazza: "L'alternativa è qui"

Il Pd torna in piazza per costruire un'alternativa al governo di centrodestra. "Una piazza meravigliosa. Guardate che partecipazione, l'alternativa è qui intorno a noi", ha detto la segretaria Elly Schlein prima di ringraziare dal palco i militanti per la partecipazione. "Meloni ha già fallito e noi sentiamo la responsabilità di costruire un'alternativa credibile e vincente", aveva sottolineato in un'intervista a Repubblica. "Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è" è lo slogan della manifestazione. Tra bandiere dem e della pace, in piazza del Popolo c'è anche il leader del M5s Conte.

La manifestazione a Piazza del Popolo

Secondo fonti del Nazareno sono circa cinquantamila le persone in piazza del Popolo per la manifestazione del Partito Democratico, arrivate con treni e pullman da tutta Italia. "Grazie a tutte e tutti di questa meravigliosa partecipazione", ha detto Schlein, salutando i partecipanti. All'arrivo la segretaria ha attraversato una piazza del Popolo gremita, accolta dai militanti con un applauso scrosciante con il coro "Elly, Elly, Elly". "Grazie a chi, in queste ore, sta arrivando da tutte le parti d'Italia a Roma in piazza del Popolo per dar vita a una piazza per la giustizia sociale e per la pace, per un futuro più giusto", ha detto all'arrivo.