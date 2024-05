Argentina, gaffe della ministra degli Esteri: "I cinesi tutti uguali"

Diana Mondino ha risposto in modo discutibile alla domanda di una giornalista che le chiedeva se vi fossero militari cinesi nella base di osservazione che Pechino gestisce da qualche tempo in Patagonia. L'opposizione parla di "scandalo diplomatico"

"I cinesi? Sono tutti uguali". Gaffe della ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino, che ha risposto in modo discutibile alla domanda di una giornalista che le chiedeva se vi fossero militari cinesi nella base di osservazione che Pechino gestisce da qualche tempo in Patagonia. Reduce da un viaggio nella Capitale cinese, la responsabile della diplomazia argentina è stata intervistata a Parigi dalla corrispondente del quotidiano Clarín che le ha chiesto se la missione inviata dal governo di Buenos Aires avesse identificato personale militare nella base spaziale della Cina in Patagonia.

"Uno scandalo diplomatico"

Dopo aver spiegato che "nessuno ha visto là personale militare", ad una richiesta di precisazione se quindi 'tutti quelli che vi lavorano sono scienziati', la ministra Mondino ha risposto: "Le persone che si sono recate là non hanno rilevato che vi fosse personale militare" E ha concluso: "Sono cinesi, sono tutti uguali". La dichiarazione della ministra è finita oggi in prima pagina sia sullo stesso Clarín, sia sul quotidiano di opposizione Pagina 12 che, accanto alla foto di Mondino, ha definito l'accaduto uno 'scandalo diplomatico' perché "la ministra ha spiegato in modo insolito e discriminatorio la ragione per cui ignorava se vi fosse personale militare nella base spaziale cinese di Neuquén".