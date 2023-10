Salario minimo, pdl rinviata alla Commissione Lavoro della Camera

La richiesta è stata approvata per 21 voti di differenza. In questi casi non vengono indicati i voti a favore e contro

L'aula della Camera ha rinviato in Commissione la pdl sul salario minimo. La richiesta è stata approvata per 21 voti di differenza. In questi casi non vengono indicati i voti a favore e contro. L'Aula della Camera aveva ripreso l'esame della proposta di legge sul salario minimo. La discussione generale si era conclusa nella seduta di fine luglio, in cui è stato incardinato il provvedimento, sul quale il 3 agosto è stata votata dalla maggioranza una sospensiva. Oggi l'Aula è dunque chiamata a votare, o gli emendamenti e gli articoli, o il rinvio in Commissione come la maggioranza ha preannunciato di voler chiedere.