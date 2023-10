Manifestazione Cgil a Roma, in piazza per chiedere più lavoro

Lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e rispetto della Costituzione: questi i temi della manifestazione nella capitale lanciata da più di 100 associazioni e reti. Critiche sono arrivate dalla Cgil verso il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sulla Nadef e sulla futura Manovra 2024 non ha mostrato "né coraggio né visione" ascolta articolo

"La Via Maestra. Insieme per la Costituzione": è la mobilitazione lanciata per oggi, 7 ottobre, da più di 100 associazioni e reti, tra cui la Cgil. Partecipano anche la segretaria del Pd Elly Schlein, Andre Bonelli di Sinistra italiana e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi.

Landini: “Difendiamo la democrazia” "Ci vediamo in piazza San Giovanni a Roma, tutti insieme: è il momento di prendere la parola, difendere la democrazia, ribellarci per cambiare il nostro Paese e dare un futuro ai giovani. La Costituzione è la nostra via maestra e noi la vogliamo realizzare", ha spiegato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un video social di lancio dell'iniziativa: "Credo - ha aggiunto - che la manifestazione parli al Paese perché chiede al governo di cambiare quelle politiche economiche e sociali sbagliate, non è il momento di cambiare la Costituzione ma di applicarla". leggi anche Sky 20 anni, il dibattito a distanza tra Calderone, Bonomi e Landini

I temi Lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e rispetto della Costituzione: questi i temi della manifestazione. Critiche sono arrivate dalla Cgil verso il governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sulla Nadef e sulla futura Manovra 2024 non ha mostrato, secondo il sindacato, "nè coraggio nè visione". La giornata di oggi avvicina la Cgil allo sciopero generale. vedi anche Lavoro, dalle idee per la manovra ai bonus in arrivo: tutte le novità

Schlein: “A fianco di chi chiede giustizia” In piazza, come detto, anche una nutrita delegazione del Pd. "Saremo convintamente in piazza al fianco delle Cgil e di tutte quelle persone che sono stanche di vedere il sistema sanitario pubblico messo a repentaglio dai tagli del governo di Giorgia Meloni, al fianco di tutte le persone che chiedono giustizia sociale e salari dignitosi", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. Per il M5S non c'è il presidente Giuseppe Conte, impegnato in un lungo fine settimana tra Puglia, Campania e Lazio. Al suo posto una delegazione. vedi anche Salario minimo, Calderone: "Ok a soglia dignitosa ma non per legge"

Cortei e programma Dalle 13.30 sono previsti due cortei, da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani per arrivare a piazza San Giovanni: qui a partire dalle ore 15 sono attesi circa quindici interventi dal palco di alcune delle associazioni promotrici. Alle 17 circa prenderà la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che chiuderà la manifestazione. Il corteo di piazza della Repubblica percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa M. Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto. Da piazzale dei Partigiani il corteo sfilerà su viale delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, via Merulana.