Sky 20 anni, il dibattito a distanza tra Calderone, Bonomi e Landini

Manovra, inflazione, sicurezza sul lavoro, salario minimo. Sono stati questi i temi al centro del dibattito (a distanza) tra la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il segretario della Cgil Maurizio Landini in occasione delle celebrazioni per i 20 anni di Sky

"Noi abbiamo l'impegno di tagliare strutturalmente entro la legislatura cinque punti di cuneo fiscale, su questo ci spenderemo a partire dalla manovra" così la ministra del Lavoro Calderone alle celebrazioni per "Sky 20 anni". La ministra ha risposto a distanza alle critiche del segretario della Cgil Maurizio Landini che pochi minuti prima dal palco delle Terme di Diocleziano aveva criticato duramente la misura: "Il taglio del cuneo fiscale già c'era, non cambia nulla. E soprattutto continua a essere temporaneo, non è strutturale per ogni anno", definendo la manovra priva di "coraggio e visione". Al dibattito ha partecipato anche Carlo Bonomi, al vertice di Confindustria, secondo il quale nella manovra ci voleva più coraggio sulla spending review: "Dobbiamo riqualificare la spesa pubblica, su cui spendiamo più di 1.100 miliardi di euro. Non c'è solo il tema delle privatizzazioni". (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA)