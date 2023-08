Salario minimo, in Europa ce l'hanno in 22: ecco come funziona

Mentre in Italia si discute da mesi dell’eventuale introduzione di una soglia minima legale per le retribuzioni, nel Vecchio Continente sono 22 gli Stati dell’Unione Europea (sui 27 totali) che lo hanno adottato. L'ultimo in ordine di tempo è stato Cipro, dal 1° gennaio di quest’anno. Secondo Eurostat, differenze significative sussistono nei livelli dei compensi: nel Lussemburgo sono sei volte superiori rispetto a Romania e Bulgaria