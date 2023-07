Salario minimo, quali possono essere le alternative?

Il centrodestra non è intenzionato ad accogliere la proposta dell'opposizione di una paga di almeno 9 euro lordi l'ora. Avanzano altre idee su come venire incontro ai lavoratori con stipendi bassi. Nell'Unione Europea solo l'Italia e altri quattro Paesi non hanno una legge che fissa un livello al di sotto del quale non si può andare

Tra le idee in circolazione c’è poi quella di inserire un livello di retribuzione al di sotto della quale non andare solo per quei lavoratori non tutelati dai contratti nazionali. Si tratta di una minoranza, visto che la stragrande maggioranza dei dipendenti è garantita da un accordo firmato dalle associazioni delle imprese e i sindacati.

Il salario minimo per legge non è la strada che il governo vuol prendere per venire incontro a chi ha paghe molto basse. Ma il tema è caldo e quindi nel centrodestra un intervento, o una serie di misure, bollono in pentola, a partire da una riduzione dei prezzi di una serie di beni di prima necessità per contrastare il carovita .

Questo tipo di intese, tuttavia, non sempre assicurano un minimo come quello che l’opposizione vorrebbe, cioè 9 euro lordi l’ora. Secondo l’Inps, infatti, 4 milioni e 600 mila lavoratori nel nostro Paese prendono meno, se dalla retribuzione non si considerano la liquidazione e la tredicesima, soldi che il lavoratore non percepisce subito.

Le ipotesi alternative

Altra ipotesi per evitare il salario minimo a tutti è quella di incoraggiare la contrattazione aziendale, in modo che ogni singola impresa possa dare qualcosa in più al suo personale grazie a incentivi fiscali. E’ un modello che ricalca quello dei fringe benefit (come fatto di recente dal governo per chi ha figli), dove il lavoratore può usufruire di sconti che l’impresa mette a disposizione perché non paga tasse.

Cosa accade nel resto d'Europa

C'è poi la possibilità di un ulteriore taglio del cuneo (i contributi versati dai dipendenti) e la lotta ai contratti pirata, accordi collettivi firmati da raggruppamenti di imprese e sindacati poco rappresentativi. Insomma, sarebbero tante le possibilità per evitare che in Italia approdi il salario minimo per legge. Assente dalle nostre parti e solo in altri quattro Paesi di tutta l’Unione Europea, dove però pochi Stati hanno un livello di contrattazione nazionale alto come il nostro.