Mps, utile in crescita del 24% nel primo trimestre 2025

Ricavi stabili, impieghi in crescita

A trainare i conti trimestrali sono stati il risultato operativo netto, pari a 448 milioni di euro, e il risultato ante imposte, che si attesta a 397 milioni. Le imposte sul reddito di periodo hanno contribuito positivamente per 16 milioni, grazie alla rivalutazione delle Dta. I ricavi complessivi del gruppo ammontano a 1.007 milioni, sostanzialmente in linea con il primo trimestre del 2024 (-0,5%). Mps segnala una crescita delle commissioni nette (+8,9%) e degli altri ricavi della gestione finanziaria (+24,7%), che hanno quasi del tutto compensato il calo del margine d’interesse (-7,5%), influenzato dalla riduzione dei tassi. In aumento anche gli impieghi, in particolare quelli legati ai mutui per le famiglie.