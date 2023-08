A Palazzo Chigi è in programma oggi l'incontro sul salario minimo con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader delle opposizioni. Al tavolo saranno presenti la segretaria del Pd Elly Schlein con la responsabile del lavoro Maria Cecilia Guerra e il portavoce, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con la coordinatrice del comitato per le politiche del lavoro Nunzia Catalfo, il segretario di Azione Carlo Calenda e il capogruppo alla Camera Matteo Richetti. Per Europa Verde partecipano entrambi i portavoce nazionali, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi; per Sinistra Italiana ci sono il segretario Nicola Fratoianni e il capogruppo in Commissione Lavoro alla Camera Franco Mari; per Più Europa sono arrivati il segretario Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. Leader e responsabili Lavoro dei partiti di opposizione parteciperanno domani all'incontro a Palazzo Chigi sul salario minimo. Per il governo ci saranno, con la premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone e i sottosegretari Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano.