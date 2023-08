Schlein: la maggioranza fugge

"Siamo davanti alla fuga della maggioranza, che fugge davanti a un problema reale”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "Siamo aperti al dialogo. Non ai rinvii sine die. La maggioranza dice che della sofferenza della gente se ne frega. Questa non è una semplice sospensiva ma una fuga della maggioranza di destra di fronte a un tema reale che brucia sulla pelle dei cittadini che non si può coprire con le fake news. Messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni fugge dalla realtà, però non si può fuggire, 3,5 milioni di lavoratori sono poveri anche se lavorano, la questione del salario è enorme che non può essere sospesa, rinviata, la povertà non va in vacanza, non conosce pausa, e divide il paese, ruba il futuro, deprime la crescita”.

Conte: “Non presentatevi con proposte per spaccare platea lavoratori”

Annunciando il voto contrario del M5s, Giuseppe Conte, leader del M5s, ha detto: "Ve lo diciamo già adesso: non vi presentate a ottobre con proposte dirette a spaccare la platea di lavoratori sottopagati”. E aggiunge: "Le aperture al dialogo di Meloni sono rimaste solo parole”, attaccando poi i politici "che negano il salario minimo e si assicurano" i loro stipendi.