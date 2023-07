8/12 ©IPA/Fotogramma

Se si introducesse il salario minimo di 9 euro, l’Italia diventerebbe poi uno dei Paesi con le retribuzioni più alte. Secondo un'analisi di Unimpresa, il salario minimo orario lordo più elevato in Europa si registra in Lussemburgo ed è pari a 11,97 euro, mentre quello più basso è previsto in Bulgaria e ammonta a 1,62 euro. Per fare alcuni esempi: in Francia è fissato in 10,03 euro, in Germania è a 9,19 euro, in Belgio a 9,41 euro e in Olanda a 9,33 euro