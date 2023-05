4/11 Sky TG24

Oppure, dice sempre Volpi, con “premierato” si può definire “un sistema in cui il presidente del Consiglio viene eletto direttamente dal popolo, annullando la necessità di un rapporto di fiducia parlamentare”. Si parla in questo caso della figura del premier come del “sindaco d’Italia”. Entra in gioco anche la questione della sfiducia costruttiva, cioè l'impossibilità per le Camere di sfiduciare un governo se - contestualmente - non viene accordata la fiducia a un altro esecutivo

M5s, Giuseppe Conte: “Mancano condizioni per un'alleanza strutturale con il Pd”