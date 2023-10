Politica

Il disegno di legge del ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati arriverà in Consiglio dei ministri venerdì prossimo. Diverse le bozze circolate, con alcuni nodi da sciogliere: il presidente della Repubblica continuerebbe a nominare i ministri ma dovrebbe arrivare lo stop alla designazione dei senatori a vita, e si discute su cosa fare nel caso in cui un presidente del Consiglio perda la fiducia della propria maggioranza