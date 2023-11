Alluvioni, Pnrr non usato nonostante aumentino rischi: ecco perché

Quanto successo in Toscana, dove le prime stime parlano di 100 mila tonnellate e 250 mila metri cubi di materiale da rimuovere dopo l’alluvione, riportano in primo piano il tema delle opere contro il dissesto idrogeologico. Il Pnrr non può essere d’aiuto, visto che il governo ha rimosso le opere previste nel piano già sapendo che per lavori superiori ai 2 milioni di euro le tempistiche non sarebbero state rispettate. Di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, programma di Sky TG24 in onda il 6 novembre 2023