Maltempo, 3 morti in Toscana: due a Montemurlo e uno a Rosignano. FOTO

A Montemurlo le vittime sono un uomo di 85 anni e una donna di 84 anni: quest’ultima si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione. A Rosignano un anziano ospite in una casa di riposo è deceduto durante le operazioni di trasferimento dei ricoverati: non è ancora chiaro se sia morto in seguito per cause direttamente collegate all'allagamento o per cause naturali