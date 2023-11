Allerta meteo, l'elenco delle scuole chiuse domani 3 novembre

Con le piogge e i temporali che continuano a imperversare sull'Italia, in diverse zone si è optato per la chiusura degli istituti scolastici: ecco dove ascolta articolo

Con il maltempo che continua a colpire l’Italia, diverse amministrazioni locali hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di domani, venerdì 3 novembre. Dal Veneto alla Campania: ecco dove gli istituti non apriranno le porte.

Veneto Chiusura delle scuole per la giornata del 3 novembre nei Comuni in Zona Rossa, ovvero tutta la Provincia di Belluno e le aree interessate delle province di Treviso, Vicenza e Verona. "Abbiamo analizzato il quadro complessivo della situazione - ha detto l'assessore Bottacin - evidenziando che la situazione, pur ben monitorata, è in evoluzione e si aspetta il culmine tra stasera e prime ore di domani". Di seguito, il post del governatore Zaia con l’elenco di tutti i Comuni dove le scuole saranno chiuse

Toscana A seguito dell'allerta meteo arancione prorogata in alcune aree della Toscana e diramata dal centro funzionale regionale, il 3 novembre alcuni comuni di Massa Carrara hanno deciso per l'interruzione della didattica. Il Comune di Pontremoli ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dell'asilo nido comunale, impianti sportivi e centri gestiti dalla società della salute presenti sul territorio. Nel Comune di Aulla rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio. Rimarranno chiusi anche i centri di socializzazione comunali, i cimiteri, gli impianti sportivi comunali e la biblioteca. Chiusura di scuole, cimiteri e parchi pubblico nel Comune di Fosdinovo. Ordinanza di chiusura scuole e sospensione delle attività educative e didattiche nel Comune di Licciana Nardi, compresa chiusura delle strutture sportive e ricreative, parchi pubblici e cimiteri. Nel Comune di Fivizzano saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e i centri di socializzazione del territorio. Chiusura scuole, del Centro Alzheimer, del centro giovanile, impianti sportivi e del mercato settimanale anche nel Comune di Villafranca in Lunigiana. Il Comune di Bagnone comunica la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre, "domani a Viareggio (Lucca) scuole e pinete chiuse", come ha comunicato su Fb il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Campania Anche a Napoli scatta per il 3 novembre la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, anche private, e dei cimiteri, come prevede un'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi alla luce dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile. "Le generali condizioni del tempo previste - è scritto - appaiono molto severe sotto il profilo dello spirare dei venti tenuto conto del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti". Di qui l'adozione di "provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo a tutela dell'integrità fisica della popolazione cittadina". Anche a Torre del Greco disposta la chiusura per il 3 novembre di scuole, parchi, giardini e cimitero. L'ordinanza è stata firmata nel pomeriggio dal primo cittadino del comune vesuviano, che ha preso atto della comunicazione della protezione civile regionale, relativa all'allerta arancione. A Benevento, anche il sindaco Clemente Mastella ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura di scuole, parchi e giardini pubblici. Analoga iniziativa da parte del sindaco di Caserta, Carlo Marino. Istituti scolasti chiusi anche a Salerno su decisione del sindaco Vincenzo Napoli. approfondimento Allerta meteo, domani chiuse scuole a Napoli