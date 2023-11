Maltempo, in arrivo al Nord la tempesta Ciaran: allerta rossa in Fvg

Una nuova perturbazione atlantica colpirà le regioni settentrionali, con forti venti di libeccio e scirocco che daranno più vigore alle precipitazioni. In Friuli-Venezia Giulia chiuse scuole e sospeso il trasporto pubblico locale. In Liguria prevista una "mareggiata storica", in Toscana raffiche fino a 100km/h. Allarme in Trentino per possibili frane ed esondazioni

Dopo la piccola tregua nella festività di Ognissanti, il maltempo torna a colpire l'Italia con una nuova perturbazione atlantica che interesserà il Nord. Correnti più fredde in quota e venti fortissimi di libeccio e scirocco daranno ancor più vigore alla tempesta Ciaran , già passata per Gran Bretagna, Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi. Solo le regioni adriatiche centrali e gran parte del Sud verranno risparmiati dal maltempo.

A Milano, dove pochi giorni fa è esondato il Seveso causando allagamenti e danni , è stata diffusa un'allerta gialla. Ma la situazione più critica è prevista in Friuli-Venezia Giulia, in allerta rossa, dove le precipitazioni toccheranno picchi di 300 millimetri in 24 ore, di cui 200 nelle 12 ore più intense. La pioggia, arrivando in zone già investite da perturbazioni, rischia di portare allagamenti, frane, smottamenti e la piena di fiumi e torrenti. Alta marea e anche mareggiate sono infine previste a Muggia, in provicia di Trieste.

In Liguria spaventa la previsione di una "mareggiata storica" che dovrebbe abbattersi sulle coste a causa delle burrasche in zona. Potrebbe avere ripercussioni anche più all'interno qualora dovesse impedire o frenare il deflusso di fiumi e corsi d'acqua che si gettano in mare. L'ultima mareggiata di portata storica colpì la regione nell'ottobre 2018, provocando enormi danni lungo la costa e in particolare nel folfo del Tigullio. In quell'occasione crollò anche una parte della diga del porto di Rapallo, distruggendo alcuni yacht milionari. Sulla Liguria l'allerta è arancione, e sono attesi da questa sera forti piogge e temporali anche persistenti che possono portare a criticità nelle aree vicino ai bacini piccoli, medi e grandi soprattutto nel levante della regione annuncia l'Arpal.

In Trentino possibli frane ed esondazioni

Su tutto il territorio del Trentino è allerta arancione: lo prevede un'ordinanza emessa dal dipartimento provinciale della Protezione civile, che parla di precipitazioni diffuse e abbondanti tra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, quando in quota soffieranno forti venti meridionali. Non si escludono locali temporali. La quota neve è prevista a circa 1.800-2.000 metri, ma in temporaneo innalzamento in serata fino a oltre 2.200 metri, specie sui settori meridionali ed orientali. Tuttavia, nella notte fra giovedì e venerdì, la quota neve si abbasserà gradualmente fino a 1.300-1.500 metri circa o localmente sotto. Con le intense precipitazioni, spiega ancora l'ordinanza, in Trentino saranno probabili smottamenti, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Potranno esserci disagi per interruzioni alla viabilità e alla circolazione ferroviaria, oltre che danni alle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Allerta anche in Veneto e in Centro Italia

In Veneto, in allerta rossa, è prevista una situazione analoga al Friuli-Venezia Giulia. Secondo le previsioni, la regione dovrebbe essere soggetta alla stessa violenza degli agenti atmosferici che sferzeranno le aree più orientali del Nord Italia. Le scuole di Feltre, nel Bellunese, chiudono anticipatamente oggi per ragioni precauzionali dopo l'avviso di criticità idrogeologica emesso dalla Regione Veneto che dichiara l'allarme rosso. Si prevede poi che nelle prime ore di venerdì 3 novembre la perturbazione raggiunga Lazio e Umbria, mentre il tempo migliorerà nel Nord-ovest. Allerta arancione in Emilia-Romagna per temporali e vento forte nelle aree appenniniche del settore occidentale e centro orientale e sulle aree di pianura della regione. Anche sulle zone a nord-ovest della Toscana l'allerta è arancione, con temporali forti e vento forte fino a 80-100km/h sulla costa. Intanto, in Abruzzo, è arrivata (in ritardo) la prima neve della stagione sul Gran Sasso sopra i 2.200 metri. Nelle prossime ore la quota dovrebbe abbassarsi.