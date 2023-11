La tempesta Ciarán si abbatte sul Canale della Manica

Allarme meteo nelle isole del Canale della Manica a causa della tempesta Ciaran . Come riporta la Bbc, sono stati registrati venti superiori a 160 km/h e le autorità hanno evacuato 39 residenti dell’isola di Jersey. La polizia di Jersey ha confermato che le condizioni sono attualmente “pericolose“, invitando la popolazione a rimanere in casa.

Case senza elettricità in Francia

Invece, circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità, di cui 780mila in Bretagna, dopo il passaggio della tempesta Ciaran, con raffiche di vento registrate a più di 170 km/h. La tempesta Ciaran "ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel quartiere nord-occidentale del Paese (alberi caduti sulle linee elettriche, tralicci e cavi strappati)", indica Enedis in un comunicato stampa. Enedis ha mobilitato "tremila dipendenti e fornitori di servizi" che sono "pronti a intervenire, non appena le condizioni lo consentiranno, per ripristinare il più rapidamente possibile l'elettricità nelle zone colpite", sottolinea il responsabile della rete di distribuzione elettrica.