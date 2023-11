Maltempo in Veneto, Zaia a Sky TG24: "Disperso un vigile del fuoco"

Il presidente della Regione ha fatto sapere che a Puos D'Alpago, nel Bellunese, non si hanno notizie di "un vigile del fuoco che non era in servizio ma stava dando una mano come volontario". Poi ha ricordato che sono "chiuse le scuole in tutte le aree di zona rossa" e ha messo in guardia i cittadini a "non farsi ingannare dal sole" perché "in questo momento ci sono forti schiarite ma non abbiamo cessato l'allerta perché non è direttamente collegata alla pioggia"