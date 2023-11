Maltempo Toscana, detriti sui binari: stop a treni tra Prato e Pistoia

La situazione

Molti i disagi. "La circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali potranno subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia", fa sapere Fs. Per quanto riguarda la circolazione autostradale, in A11 chiuso il tratto tra Sesto Fiorentino e Prato Est per smottamento. Stessa situazione fra Pistoia e Firenze: la circolazione è interrotta tra Pistoia e il bivio A11-A1 Milano -Napoli sempre a causa di uno smottamento.