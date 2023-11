Maltempo, 3 morti in Toscana. Esonda Bisenzio, allagati ospedali LIVE

Allerta maltempo in gran parte dell'Italia. Tre morti e tre dispersi in Toscana. Secondo quanto si apprende è una donna di 84 anni, morta a seguito di un malore, la terza vittima del maltempo che ha colpito la Toscana ieri sera. L'anziana si sarebbe sentita male mentre stava spalando acqua dalla sua abitazione a Montemurlo, tra i comuni del Pratese più colpiti. Sempre a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, è morto un uomo di 85 anni, trovato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata della sua abitazione. Allagato l'ospedale di Pontedera, niente chirurgia e dialisi. Il governatore della Toscana, Giani, ha comunicato lo stato d'emergenza, previsto per oggi il picco della piena dell'Arno. Un disperso nel Bellunese. Oggi scuole chiuse a Napoli, stessa situazione anche in provincia di Treviso. In Friuli Venezia Giulia allerta rossa, In Europa è arrivata la tempesta Ciaran: due vittime in Francia, due anche in Belgio, una donna muore a Madrid travolta da un albero.





