Il sindaco metropolitano di Firenze rende noto che non si hanno notizie di due persone a Vinci, nell'Empolese, e a Campi Bisenzio dove gli allagamenti hanno superato gli 800 ettari. Nel capoluogo la piena dell’Arno è attesa a metà giornata ma l’attenzione è massima anche per i livelli del fiume Sieve. Criticità nel Mugello con allagamenti nell’ospedale di Borgo di San Lorenzo e a Palazzolo sul Senio ascolta articolo

L'ondata di maltempo che in queste ora sta investendo l'Italia ha colpito in particolare la Toscana dove a Vinci, nell'Empolese, due persone risultano disperse mentre non si hanno notizie di una persona a Campi Bisenzio, nell'hinterland fiorentino. "La situazione è grave, gli allagamenti hanno superato gli 800 ettari", ha detto a Sky TG24 il sindaco metropolitano di Firenze Dario Nardella, ricordando che le scuole rimarrano chiuse nei comuni interessati (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Criticità nel Mugello, allagato l'ospedale di Borgo San Lorenzo "Sotto stretta osservazione c'è in particolare l'affluente Sieve - ha spiegato Nardella - Nell'ospedale di Borgo San Lorenzo la piena ha provocato allagamenti. Nel Mugello che era già stato colpito dall'alluvione in Emilia Romagna a maggio danni si sono registrati anche a Palazzolo sul Senio dove è crollato un ponte. Le scuole restano chiuse in tutti i comuni della Piana", ha detto il sindaco che ha invitato i cittadini a evitare gli spostamenti non essenziali. approfondimento Maltempo Toscana, detriti sui binari: stop a treni tra Prato e Pistoia

Arno a Firenze sotto controllo, in serata attesa la piena a Pisa "In questo momento a Firenze non sta piovendo e aspettiamo la soglia massima dell'Arno entro la metà della giornata - ha dichiarato Nardella - In centro la previsione del raggiungimento è alla prima soglia di allerta ma si prevede il picco della piena a Pisa in serata. Certo, a livello psicologico la paura è tanta anche perché domani ricorre l'anniversazione dell'alluvione del 1966", ha detto il sindaco che ha poi confermato la chiusura dell'Università mentre le scuole nel capoluogo sono aperte. approfondimento Allerta meteo, l'elenco delle scuole chiuse oggi 3 novembre

Disagi sull'Autostrada Firenze-Mare Sempre ai microfoni di Sky TG24 il primo cittadino del capoluogo toscano ha fornito aggiornamenti sui disagi alla circolazione stradale sull'Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord: "Nella notte c'è stato uno sfondamento all'altezza del casello di Prato Est e al momento sono chiusi il bivio A1-A11 e lo svincolo di Pistoia". approfondimento Maltempo, Musumeci a Sky TG24: "Pronti a stato di emergenza nazionale"