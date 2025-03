Roma, svastica e nome Hitler in parco giochi. Gualtieri: “Vergognoso"

Simboli nazisti disegnati a caratteri cubitali sulla pavimentazione dell'area giochi per bambini del Parco Prampolini, nel quartiere Collatino. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato l'accaduto definendolo "un insulto inaccettabile" per la comunità

Simboli nazisti a caratteri cubitali sulla pavimentazione dell'area giochi per bambini del Parco Prampolini, nel quartiere Collatino di Roma. È quanto è apparso oggi agli occhi dei frequentatori del parco, dove la pavimentazione in tartan è stata staccata dal suolo e ricomposta a formare la parola 'Hitler' e una grande svastica. La foto è stata diffusa sui social da Marta Bonafoni, consigliera regionale Pd del Lazio e coordinatrice nazionale della Segreteria nazionale di Elly Schlein. "Si è abbassata la soglia del pudore. È arrivata fino al giardino sotto casa, in mezzo ai giochi dei bambini. Condanna e preoccupazione per quanto accaduto al Parco Prampolini al Collatino, Roma. Domani alle 18.30 manifestazione davanti al parco”, ha scritto Bonafoni su Facebook.