Roma, 31enne trovato morto in casa dalla fidanzata: disposta autopsia

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto questa mattina nel suo appartamento in zona Montesacro, a Roma. A dare l'allarme la fidanzata, intorno alle 10.30, che entrata in casa con le chiavi lo ha trovato morto sul divano. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell'abitazione in via Rodolfo Morandi.