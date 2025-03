Trovato corpo nell’Adda: avvertiti investigatori omicidio baby-sitter

Avvertiti gli investigatori dell'omicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla



A rafforzare l'ipotesi che si tratti del corpo della baby sitter Jhoanna Nataly Quintanilla è la presenza in acqua, a fianco del cadavere, di un borsone nero, simile a quello che si vede trascinare dall'uomo in un video. Potrebbe essere necessario un test del dna per risalire con certezza all'identità della vittima, a meno che vengano ritrovati segni (cicatrici o resti di tatuaggi) inequivocabili che solo amici o parenti potrebbero riconoscere. Sono stati avvertiti gli investigatori che si occupano dell'omicidio della 40enne salvadoriana per il cui omicidio è stato arrestato, lo scorso mese di febbraio, il compagno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, 48enne salvadoregno. L'uomo ha infatti raccontato di essersi liberato del corpo in un fossato nei pressi di Cassano d'Adda senza però indicare un luogo preciso. Le ricerche nell'ultimo mese, durante le quali sono stati utilizzati anche dei droni, non hanno avuto esito. La donna era scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio e gli investigatori dei carabinieri di Milano avevano scoperto che l'uomo aveva una relazione parallela con una donna che vive in El Salvador e aveva già organizzato il viaggio per lei fino a Milano per farla vivere con lui e aveva detto a Jhoanna che lei avrebbe dovuto andare via di casa. L'uomo, interrogato dal gip, aveva parlato di un gioco erotico finito male, una versione che non ha mai convinto gli inquirenti, tanto che lo stesso 48enne, secondo i pm, ha cercato di depistare le indagini e non ha mai contribuito a far ritrovare il corpo della vittima.





