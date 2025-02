Trovato morto l'uomo scomparso in Oltrepò Pavese

È stato ritrovato senza vita l'uomo scomparso da sabato 22 febbraio a Fortunago (Pavia), in Oltrepò Pavese. Il corpo del 49enne, residente a Milano e proprietario di una seconda casa nella zona collinare pavese, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio in un sentiero nelle vicinanze del luogo dove, alcune ore prima, era stata ritrovata la sua moto. Sul posto è intervenuto il medico legale. Verrà effettuata l'autopsia per stabilire le cause del decesso. A lanciare l'allarme era stata la sorella dell'uomo, che ieri aveva provato inutilmente a contattarlo.