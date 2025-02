Omicidio babysitter a Milano, niente tracce evidenti di sangue in casa

Jhoanna Nataly Quintanilla è stata uccisa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio. Indagato il compagno, Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Nel monolocale in piazza dei Daini a Milano i primi esami con il luminol non hanno rilevato elementi utili alle indagini ascolta articolo

Dal primo esame nel monolocale in piazza dei Daini a Milano, dove Pablo Gonzalez Rivas avrebbe ucciso la compagna Jhoanna Nataly Quintanilla nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, non sono emerse tracce di sangue. La procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo questa mattina si sono recate nell’appartamento per seguire i rilievi scientifici dei carabinieri, che riguardano anche il box, la cantina e l'auto. Dagli esami con il luminol, però, non sono emerse, al momento, tracce di sangue evidenti e copiose. Sono in corso ulteriori analisi scientifiche su alcune macchie rinvenute nell'appartamento, per le quali è necessario attendere i tempi dei reagenti.

La versione del compagno I rilievi sono stati disposti dalla Procura di Milano in seguito alle dichiarazioni del compagno della vittima. Le analisi nell'appartamento potrebbero infatti smentire quanto raccontato dal 48enne, secondo il quale Jhoanna, che lavorava come baby-sitter, sarebbe stata uccisa involontariamente durante un gioco erotico dopo averle stretto le mani al collo. L'uomo si trova in carcere da venerdì scorso con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere: avrebbe infatti detto agli inquirenti di aver messo il corpo della donna in un borsone e di averlo abbandonato nella zona di Cassano d'Adda, tra Milano e Bergamo, sul lato destro della carreggiata in un fosso. Pablo Gonzalez Rivas non è però stato in grado di indicare agli inquirenti un punto preciso nonostante, come fanno notare fonti vicine alle indagini, per lavoro si occupava di manutenzione stradale e dovrebbe conoscere bene anche quelle zone. In corso anche gli accertamenti sul telefono dell'uomo.

Le ricerche del corpo Il sopralluogo nell'abitazione in zona Bicocca è stato eseguito questa mattina dal Ris e dalla Sezione Rilievi del Comando provinciale di Milano. L'appartamento è risultato in ordine e pulito. Gli investigatori hanno effettuato anche una perquisizione ed eseguito il sequestro di alcuni oggetti trovati nell'abitazione, che saranno esaminati anche in relazione alla ricerca di un possibile movente dell'omicidio. La Fiat Punto di Gonzalez, nella quale avrebbe nascosto e trasportato il borsone con dentro il corpo della donna, non ancora trovato, sarà analizzata nelle prossime ore. Le ricerche si stanno concentrando nei campi tra Inzago e Cassano d'Adda, dove l'uomo risulta essere andato nel tardo pomeriggio del 25 gennaio.