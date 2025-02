Omicidio baby sitter a Milano, si cerca corpo di Jhoanna Quintanilla

Proseguono le ricerche del cadavere della donna uccisa dal compagno in un appartamento del capoluogo lombardo. L’uomo, che ha parlato di un omicidio “involontario” durante un gioco erotico, avrebbe poi nascosto il corpo in un borsone, gettandolo lungo la strada per Cassano d’Adda ascolta articolo

È nella zona tra Inzago e Treviglio, comuni a metà strada da Cassano d'Adda, tra le province di Milano e Bergamo, in un'area vasta oltre dieci chilometri, che i carabinieri guidati da Antonio Coppola concentrano gli sforzi per trovare il corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla uccisa dal compagno Pablo Gonzalez Rivas nel loro monolocale in piazza dei Daini a Milano, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio.

La confessione dell'uomo Un delitto che il 48enne racconta come involontario: "Non volevo, stavamo facendo un gioco erotico" le parole dette durante l'interrogatorio di convalida del fermo davanti alla giudice Anna Calabi. Dopo averla strangolata, "mi è preso il panico e ho deciso di disfarmi del cadavere". Il corpo della baby sitter di 40 anni sarebbe in un borsone da palestra che l'indagato - come mostrano le telecamere interne dello stabile - trascina dall'appartamento al bagagliaio dell'auto. Solo nel tardo pomeriggio del 25 gennaio, circa 18 ore dopo il delitto, se ne libera gettando il borsone sulla "strada verso Cassano". Un'indicazione vaga che non aiuta i numerosi carabinieri impegnati da giorni nelle ricerche, nonostante il maltempo. Il ritrovamento del corpo è centrale per gli inquirenti perché può accertare se la confessione di Pablo Gonzalez Rivas è credibile.