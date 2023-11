Liguria, forte mareggiata da Genova a Camogli

La Liguria è flagellata da ieri sera da una violenta mareggiata con onde sino a sei metri di altezza. È l’effetto della tempesta Ciaran, che per fortuna l’ha soltanto sfiorata prima di andare a seminare morte e danni in Toscana. Dopo la pioggia ora è il mare a fare paura. Come previsto i venti di burrasca delle scorse ore hanno ingrossato le onde e ora sulla costa di tutta la regione è in corso una fortissima mareggiata di libeccio. La forza del mare a Camogli ha spazzato via il dehor del ristorante Golfo Paradiso. L’Aurelia è stata chiusa ad Arenzano e a Sestri Levante. Sulla ferrovia delle Cinque Terre il mare ha eroso un muraglione di protezione della stazione a Manarola, così come a Ceriale, sull'opposta riviera di ponente.

Tre feriti a Genova, uno è grave

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, dopo essere state travolte dalle onde a Genova mentre facevano video della mareggiata o correvano per allenamento in zone pericolose a ridosso del mare. Il più grave è un uomo di 48 anni soccorso in mare dai sommozzatori che è stato preso in carico presso il Punto di Rianimo del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino. Si trovava sugli scogli per motivi da chiarire ed è stato travolto da un'onda che lo ha fatto precipitare tra le rocce contro cui è stato poi sbattuto dal mare. Sono invece stati dimessi con 10 giorni di prognosi un uomo di 47 anni rimasto travolto da un'onda in zona Foce mentre si trovava sugli scogli per girare alcuni video, e una donna di 25 anni rimasta travolta da un'onda mentre faceva jogging sulla passeggiata di Quinto.