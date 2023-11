Maltempo Toscana, i morti salgono a 5: chi erano le vittime

A Montemurlo, in provincia di Prato, sono morti un uomo di 85 anni e una donna di 84. Nel Livornese, a Rosignano Marittimo, un anziano ospite di una casa di riposo è deceduto durante le operazioni di trasferimento per l'esondazione di un canale ascolta articolo

Sale a cinque il bilancio provvisorio delle vittime per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia, in particolare la Toscana. In un post il presidente della Regione Eugenio Giani ha aggiornato il bollettino mentre i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi nell'Empolese e nell'alto fiorentino (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Due morti a Montemurlo, uno nel Livornese Nella notte tre persone sono decedute a causa dell'alluvione che sta sferzando la Toscana. A Montemurlo, in provincia di Prato, un uomo di 85 anni, Alfio Ciolini, è morto nella sua casa in via Riva 21 dove ha esondato il torrente Bagnolo. L'anziano con problemi di deambulazione è stato trovato senza vita nel salotto invaso dall’acqua: non è riuscito a raggiungere i piani superiori. L'altra vittima a Montemurlo è una donna di 84 anni in via Garda, colpita da un malore mentre stava spalando via l'acqua dalla sua abitazione. Un terzo anziano, ospite di una casa di riposo privata, è morto a Rosignano Marittimo, nel Livornese, durante l'evacuazione dei ricoverati. Le operazioni dei vigili del fuoco si erano rese necessarie a causa dell'allagamento del piano terra della Rsa, situata nei pressi di un canale lungo la strada provinciale 206. approfondimento Maltempo, Giani a Sky TG24: "Precipitazioni mai viste in 100 anni"

Giani: "Stato di calamità per la Toscana in Cdm" Nel frattempo si continua a monitorare il livello del fiume Arno e dei suoi affluenti e il governo dovrebbe dichiarare già oggi lo stato di calamità nazionale. "In questo momento stiamo tutti insieme lavorando con la Protezione Civile a livello regionale e nazionale per poter provvedere al sostegno della popolazione colpita", ha detto in un video il presidente della Toscana Giani che ha sentito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

